Кравчук о новом контракте Малкина: «Если все пройдет нормально, его сторона будет ориентироваться на 2-3 сезона»

Игорь Кравчук высказался о будущем Евгения Малкина.
Также двукратный олимпийский чемпион прокомментировал 4-матчевую дисквалификацию форварда «Питтсбурга» за удар клюшкой защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки.
– Справедливое наказание?
– Сегодня в НХЛ жестко наказывают за то, что 20-30 лет назад могли оставить даже без малого штрафа. Учитывая нынешние стандарты, дисквалификация на 4 игры вполне адекватная, даже если учесть звездный статус Малкина. Если бы у Евгения в этом сезоне уже были бы подобные нарушения, то никто не удивился бы и более суровому наказанию.
– Может ли взвинченное состояние Малкина, приводящее к таким нарушениям, формировать отсутствие нового контракта и, видимо, скорый выход на рынок свободных агентов?
– У каждого свои особенности, кому-то нравятся менять клубы, кто-то, наоборот, однолюб. Меня, например, частые обмены огорчали.
Малкин всегда ассоциировался с одной командой – «Питтсбургом», с которой завоевал не один трофей. Обычно в таких ситуациях клубы не допускают выхода своего лидера на рынок свободных агентов, с этой точки зрения ситуация, скажем так, не штатная. Допускаю, что она может давить.
Но, с другой стороны, чтобы делать выводы, нужно находиться внутри процесса. Кто знает, может, новый контракт на столе, но сторону игрока не устраивают условия? Или же сам хоккеист хочет протестировать рынок?
– Летом Малкину исполнится 36 лет. На какой контракт он может рассчитывать?
– Многое будет зависеть от концовки чемпионата и плей-офф. В принципе, «Питтсбург» ровно проводит сезон, но называть его фаворитом Востока не готов, для меня позиции «Флориды» и «Каролины» выглядят крепче, у этих команд глубже состав. Да и «Торонто», несмотря на проклятье первого раунда, смотрится предпочтительнее.
Если все пройдет нормально, то, думаю, сторона Малкина будет ориентироваться на договор на два-три сезона. Говорить о сумме – некорректно, – сказал Кравчук.