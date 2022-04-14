Кравчук о новом контракте Малкина: «Если все пройдет нормально, его сторона будет ориентироваться на 2-3 сезона»

высказался о будущем .

Также двукратный олимпийский чемпион прокомментировал 4-матчевую дисквалификацию форварда «Питтсбурга» за удар клюшкой защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки.

– Справедливое наказание?

– Сегодня в жестко наказывают за то, что 20-30 лет назад могли оставить даже без малого штрафа. Учитывая нынешние стандарты, дисквалификация на 4 игры вполне адекватная, даже если учесть звездный статус Малкина. Если бы у Евгения в этом сезоне уже были бы подобные нарушения, то никто не удивился бы и более суровому наказанию.

– Может ли взвинченное состояние Малкина, приводящее к таким нарушениям, формировать отсутствие нового контракта и, видимо, скорый выход на рынок свободных агентов?

– У каждого свои особенности, кому-то нравятся менять клубы, кто-то, наоборот, однолюб. Меня, например, частые обмены огорчали.

Малкин всегда ассоциировался с одной командой – «Питтсбургом», с которой завоевал не один трофей. Обычно в таких ситуациях клубы не допускают выхода своего лидера на рынок свободных агентов, с этой точки зрения ситуация, скажем так, не штатная. Допускаю, что она может давить.

Но, с другой стороны, чтобы делать выводы, нужно находиться внутри процесса. Кто знает, может, новый контракт на столе, но сторону игрока не устраивают условия? Или же сам хоккеист хочет протестировать рынок?

– Летом Малкину исполнится 36 лет. На какой контракт он может рассчитывать?

– Многое будет зависеть от концовки чемпионата и плей-офф. В принципе, ровно проводит сезон, но называть его фаворитом Востока не готов, для меня позиции «Флориды» и «Каролины» выглядят крепче, у этих команд глубже состав. Да и «Торонто», несмотря на проклятье первого раунда, смотрится предпочтительнее.

Если все пройдет нормально, то, думаю, сторона Малкина будет ориентироваться на договор на два-три сезона. Говорить о сумме – некорректно, – сказал Кравчук.