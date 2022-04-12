НХЛ о дисквалификации Малкина на 4 матча: «Считаем действия Евгения умышленными и агрессивными»

НХЛ объяснила 4-матчевую дисквалификацию Малкина агрессией россиянина.
«После борьбы на протяжении всей смены Марк Боровецки ненадолго задерживает Евгения Малкина и оказывает на него физическое воздействие. Затем Боровецки бьет Малкина крагой по спине. Евгений, держа клюшку двумя руками, наносит сильный ответный удар и выбивает клюшку из рук Боровецки.
Затем, когда Боровецки все еще находился в непосредственной близости от Малкина, он отводит клюшку назад, поднимает ее на уровень головы и бьет соперника прямо в лицо. Это удар клюшкой.
Важно отметить, что это не тот случай, когда Малкин поднимает клюшку, защищаясь рефлекторно. Мы считаем действия Евгения умышленными и агрессивными.
В своем объяснении Малкин заявил, что Боровецки выступил зачинщиком инцидента, но ни одно из действий защитника «Нэшвилла» не заслуживало подобного ответа.
Игроки не освобождаются от ответственности за нарушение правил из-за действий своих оппонентов. Просто нет никакого оправдания тому, чтобы игрок умышленно и с такой силой действовал в подобной манере», – говорится в комментарии Департамента безопасности игроков на официальном сайте НХЛ.
Кроме того, было отмечено, что форвард «Питтсбурга» ранее уже трижды был оштрафован за грубую игру и один раз подвергался наказанию в виде дисквалификации.
В феврале 2019 года его отстранили на 1 матч за опасную игру высоко поднятой клюшкой против форварда «Филадельфии» Михаэля Раффля.