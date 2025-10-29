  • Спортс
  • Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное – здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься»
Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное – здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься»

Александр Овечкин заявил, что продолжение его карьеры зависит от здоровья.

40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

– Вы лучший снайпер всех времен. Что вас до сих пор мотивирует?

– Я все еще люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Я просто наслаждаюсь этим, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или закончишь карьеру.

– У вас последний год контракта. Многие хотят знать, как долго вы еще будете играть. Когда вы поймете, что пора заканчивать?

– Самое главное – это здоровье. Не хочу довести себя до такого состояния, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед.

Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от болельщиков. Нужно наслаждаться моментом, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин принял участие в потасовке в матче «Вашингтона» и «Далласа». Судьи никого не наказали по ее итогам

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
