Овечкин о возможном конце карьеры: «Я люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Самое главное – здоровье. Никогда не знаешь, когда травмируешься»
40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
– Вы лучший снайпер всех времен. Что вас до сих пор мотивирует?
– Я все еще люблю хоккей, у меня все еще есть страсть. Я просто наслаждаюсь этим, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или закончишь карьеру.
– У вас последний год контракта. Многие хотят знать, как долго вы еще будете играть. Когда вы поймете, что пора заканчивать?
– Самое главное – это здоровье. Не хочу довести себя до такого состояния, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед.
Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от болельщиков. Нужно наслаждаться моментом, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
