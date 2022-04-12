«Эмоции надо держать в себе и быть выше этого». Терещенко о поведении Малкина в эпизоде с ударом Боровецки

Теги дисквалификации Питтсбург Нэшвилл Алексей Терещенко Евгений Малкин НХЛ Марк Боровецки Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко считает, что Малкину стоило сдержать эмоции в эпизоде с Боровецки.

За удар соперника клюшкой в лицо форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был дисквалифицирован на 4 матча. 

«Надо уважать соперника. При всем уважении к Жене, свои эмоции надо держать при себе.

Конечно, мы не знаем всех составляющих, что было сказано, но, так или иначе, эмоции надо держать в себе и быть выше этого», – сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России. 

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