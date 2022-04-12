«Эмоции надо держать в себе и быть выше этого». Терещенко о поведении Малкина в эпизоде с ударом Боровецки

считает, что Малкину стоило сдержать эмоции в эпизоде с Боровецки.

За удар соперника клюшкой в лицо форвард был дисквалифицирован на 4 матча.

«Надо уважать соперника. При всем уважении к Жене, свои эмоции надо держать при себе.

Конечно, мы не знаем всех составляющих, что было сказано, но, так или иначе, эмоции надо держать в себе и быть выше этого», – сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России.

Малкин дисквалифицирован на 4 матча за удар Боровецки клюшкой в лицо. Из его зарплаты удержат 190 тысяч долларов

НХЛ о дисквалификации Малкина на 4 матча: «Считаем действия Евгения умышленными и агрессивными»