«Эмоции надо держать в себе и быть выше этого». Терещенко о поведении Малкина в эпизоде с ударом Боровецки

Алексей Терещенко считает, что Малкину стоило сдержать эмоции в эпизоде с Боровецки.
За удар соперника клюшкой в лицо форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был дисквалифицирован на 4 матча.
«Надо уважать соперника. При всем уважении к Жене, свои эмоции надо держать при себе.
Конечно, мы не знаем всех составляющих, что было сказано, но, так или иначе, эмоции надо держать в себе и быть выше этого», – сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России.
Малкин дисквалифицирован на 4 матча за удар Боровецки клюшкой в лицо. Из его зарплаты удержат 190 тысяч долларов
НХЛ о дисквалификации Малкина на 4 матча: «Считаем действия Евгения умышленными и агрессивными»