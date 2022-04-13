Григоренко об отсутствии голов с фирменной точки: «Мой офис пока закрыт. Чтобы туда попасть, надо играть в большинстве»

после дубля СКА рассказал, почему не забивает из «офиса».

выиграл со счетом 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции – 3-3.

– Сергей Федоров о вас сказал: «Миша был все время на районе». У вас маловато очков в прошлых матчах серии со СКА. Насколько было важно на этот район выйти?

– Здорово, что я забил. Это всегда приятное чувство. Отлично, что у нас так хорошо себя проявляет третье звено Светлакова. Поэтому у нас команда. И когда у одной тройки не идет игра, прибавляют другие ребята. Я рад, что сегодня забил. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе.

– Вы с фирменной точки не забиваете. Почему не работает ваш «офис»?

– Чтобы в этот офис попасть, надо играть в большинстве. А у нас оно было лишь однажды за последние два матча. Поэтому мой офис пока закрыт.

– Шайба после рикошета от вашей клюшки попала в голову и рассекла бровь второму тренеру Равилю Якубову. Вы что ему сказали?

– Я извинился в раздевалке. Не хотел нашего тренера травмировать. Слава богу, там вроде бы ничего серьезного. Доктора зашили, все нормально, – сказал форвард московского клуба.