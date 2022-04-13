Борис Михайлов: «Григоренко забил, это хорошо. Но он может и должен играть сильнее»

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Борис Михайлов считает, что форвард ЦСКА Михаил Григоренко должен прибавить. 

Московский клуб вчера обыграл СКА (3:1) и сравнял счет в финале Западной конференции Кубка Гагарина – 3-3. 

Григоренко сделал дубль, забросив первые шайбы в этой серии. Всего в 14 матчах плей-офф на его счету стало 9 (6+3) очков. 

«То, что Григоренко забил, это хорошо, но он может и должен играть сильнее. Молодец, что побил рекорд по шайбам за ЦСКА в КХЛ (93 – прим. Sports.ru).

Спортсмену рекорды идут только в плюс, но с моей точки зрение, любой, кто ставит высокие цели, выступает за сборную, должен показывать себя в каждой игре.

Есть разные причины, почему у него это не всегда получается, но он должен в этом разобраться сам, с моей точки зрения, он не удовлетворен своей игрой, и не только он», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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