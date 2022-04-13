«Якубов сумел сохранить глаз. Шайба чиркнула, получилось рассечение». Федоров о травме тренера после броска Григоренко

Тренер ЦСКА Равиль Якубов сохранил глаз после попадания шайбы в лицо.

Во втором периоде матча плей-офф КХЛ против СКА (3:1, 3-3 в финале Западной конференции) форвард ЦСКА Михаил Григоренко случайно выбросил шайбу за борт и попал в лицо Якубову.

Тренер из-за рассечения был вынужден уйти в раздевалку.

«Сразу после случившегося я попросил доктора обратить внимание на это. Бросок был приличный. Но Якубов сумел сохранить глаз, успел отвернуться. Шайба чиркнула, получилось рассечение.

Он проявил мужество, вернулся на скамейку и довел игру до хорошего результата», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после игры.