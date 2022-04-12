Федоров о том, что Григоренко «был на районе»: «Рад, что парни с района, которые раньше не заходили в подъезд, наконец-то в него начали входить»

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Сергей Федоров прокомментировал фразу про Михаила Григоренко.

Главный тренер ЦСКА в послематчевом флеш-интервью после игры со СКА (3:1) сказал, что Григоренко, сделавший дубль, «все время был на районе».

– Вы сказали, что себя показал «Григоренко на районе». Что вы имели в виду? Раньше он не набирал много очков против СКА.

– К этому добавить что-то сложно. Но я рад, что парни с района, которые раньше не заходили в подъезд, наконец-то в него начали входить.

– Какой седьмой матч в вашей жизни был самым памятным?

– Мы опустим воспоминания о том, когда я был игроком. Но это мой первый седьмой матч в короткой карьере главного тренера. Я планирую готовиться к нему с удвоенной силой.

Постараюсь все нюансы, которые смогу определить, довести до команды. Здесь мои помощники сыграют определяющую роль. Я им очень благодарен, – сказал Федоров.

ЦСКА затащил серию со СКА в 7-й матч: впервые забил Григоренко (дубль), а Федотов вовремя выручил

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