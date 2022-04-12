Федоров о дубле Григоренко: «Миша все время был «на районе», так сказать. Нашел пару возможностей забить»

прокомментировал дубль Михаила Григоренко в матче со СКА.

ЦСКА обыграл питерскую команду (3:1) в шестом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина.

– При счете 2:1 не стали уходить в глухую оборону, а все равно достаточно активно играли.

– Я считаю, что это правильная мысль для нас. Мы даже не знаем, что такое глухая оборона.

Будем стараться играть в свой хоккей, который в течение сезона и плей-офф приносит нам определенный результат.

– Для Михаила Григоренко сегодняшний матч должен дать некий импульс.

– Думаю, Миша все время был, так можно сказать, «на районе». Сегодня он нашел пару возможностей забить, – сказал главный тренер в послематчевом флеш-интервью.

Сильный матч ЦСКА вскрыл проблемы СКА в атаке. У Питера только один гол – и тот после странной ошибки вратаря