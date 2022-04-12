Федоров о дубле Григоренко: «Миша все время был «на районе», так сказать. Нашел пару возможностей забить»

Сергей Федоров прокомментировал дубль Михаила Григоренко в матче со СКА.
ЦСКА обыграл питерскую команду (3:1) в шестом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина.
– При счете 2:1 не стали уходить в глухую оборону, а все равно достаточно активно играли.
– Я считаю, что это правильная мысль для нас. Мы даже не знаем, что такое глухая оборона.
Будем стараться играть в свой хоккей, который в течение сезона и плей-офф приносит нам определенный результат.
– Для Михаила Григоренко сегодняшний матч должен дать некий импульс.
– Думаю, Миша все время был, так можно сказать, «на районе». Сегодня он нашел пару возможностей забить, – сказал главный тренер ЦСКА в послематчевом флеш-интервью.
Сильный матч ЦСКА вскрыл проблемы СКА в атаке. У Питера только один гол – и тот после странной ошибки вратаря