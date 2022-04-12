Роман Ротенберг: «СКА может играть намного ярче и лучше, допустили на ошибку больше. Седьмой матч – это счастье в хоккее»

высказался после поражения от (1:3) в матче Кубка Гагарина.

– Хорошая равная игра, сильные команды. Сегодня мы допустили на одну ошибку больше. Будем работать над ошибками.

Нас ждет интересный седьмой матч. Это счастье в хоккее, тем более когда игра проходит дома.

– Вам не показалось, что ЦСКА больше хотел победить?

– Такого точно не было. Победить хотели все. ЦСКА здорово играет в обороне. И ее надо преодолевать, больше лезть на пятак, создавать помехи сопернику.

– Два проигранных вбрасывания – два гола.

– Да, именно так. Сила соперника – «стандарты». Мы это прекрасно понимаем.

А мы можем играть намного лучше и ярче. Нужно доставать из себя эмоции, тем более седьмую игру проведем дома.

– Почему вы в большинстве начали выпускать , а не ?

– Мы постоянно ищем, как улучшить большинство. Игра диктует свои сценарии, а мы ищем разные варианты.

– Седьмой матч СКА против ЦСКА уже был в 2015 и 2019 годах. Какие у вас воспоминания?

– Это лучшее, что может быть в хоккее. Это тот адреналин, который есть в хоккее. Все прекрасно понимают, что ради этого матча можно работать не один год.

Да, мы играли седьмые матчи с ЦСКА в 2015 и 2019 годах. Но сейчас смотрим только вперед. Самое важное – то, что здесь и сейчас, – заявил главный тренер СКА.

Сильный матч ЦСКА вскрыл проблемы СКА в атаке. У Питера только один гол – и тот после странной ошибки вратаря