Федоров перед 7-м матчем со СКА: «Главное, чтобы не вмешались потусторонние силы. И только бы хоккеисты все решили на льду»

надеется, что потусторонние силы не вмешаются в исход седьмого матча со СКА.

переиграл питерскую команду (3:1) в шестой игре серии финала Западной конференции.

Главный тренер московского клуба дал комментарий по итогам матча.

– Не скажу, что мы сыграли самый легкий матч. Было сложно. Получили определенный опыт, раньше мы не были в такой ситуации. Я рад за ребят.

Мы немного сдали во втором периоде, хотя в третьем сыграли как просили. Мы смогли перевести шайбу в зону соперника и своими активными действиями заставили их ошибаться.

Посмотрим, как будет в Питере. Главное, чтобы не вмешались потусторонние силы. И все решали бы только хоккеисты на льду.

– А что, раньше в серии вмешивались потусторонние силы?

– У каждого человека есть определенные эмоции. У тренерского штаба – тоже.

Я себя поймал на мысли, что судьи к нам подъезжали и уже провели определенную пресс-конференцию у другой лавки. Поэтому мне пришло в голову такое выражение, – заявил Федоров.

Сильный матч ЦСКА вскрыл проблемы СКА в атаке. У Питера только один гол – и тот после странной ошибки вратаря