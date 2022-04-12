Никита Гусев: «Седьмой матч – как Олимпиада, не может быть оправданий. Одно из самых интересных событий в хоккее»

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Никита Гусев сравнил с Олимпиадой седьмой матч серии против ЦСКА в Кубке Гагарина.

Нападающий СКА поделился эмоциями на этот счет после поражения от московской команды (1:3) в шестой игре серии.

– Что такое для вас – седьмой матч серии?

– Седьмой матч – это одно из самых интересных событий в хоккее. Седьмой матч – это как Олимпиада.

Тут все важно: и эмоции, и понимание того, что ты должен делать. И тут не может быть никаких оправданий. Ты должен сделать все, и даже больше.

Игра начинается со счета 0:0. Мы будем работать с первой до последней минуты. Будем верить, что все сложится хорошо, – сказал Гусев.

Сильный матч ЦСКА вскрыл проблемы СКА в атаке. У Питера только один гол – и тот после странной ошибки вратаря

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