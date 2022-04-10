Владимир Плющев: «Некоторые игроки СКА провоцировали хоккеистов ЦСКА, особенно этим отличался господин Комаров»

прокомментировал победу СКА над ЦСКА (3:2, 3-2) в матче финала Запада.

«Матч был с эмоциональным накалом. Ребята играли, грубо говоря, в открытый хоккей. Я не понимаю, почему армейцы изобрели для себя подобную тактику. Могли бы поиграть потоньше в этой игре, потому что игра складывалась на встречных курсах и все могло пойти или в ту, или в иную сторону.

Не совсем корректное удаление в конце игры и реализация этого момента дала шанс СКА. Поэтому здесь все нормально, все логично складывалось. Накал в игре был очень серьезный на протяжении всего матча. И некоторые игроки СКА провоцировали московских армейцев, особенно этим отличался легионер, господин Комаров.

Провокации могли послужить драке после финального свистка, сложно комментировать эту ситуацию. Но драка после игры – это не совсем хорошо, да и не всегда оправдывается. Финальный свисток определяет окончание игры и все эмоции надо оставлять уже на следующий матч», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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