Владимир Крикунов: «Серия ЦСКА – СКА намного интереснее той, что на Востоке»

считает, что перестановки в звеньях СКА принесли результат.

В пятом матче финала Запада клуб из Санкт-Петербурга обыграл ЦСКА (3:2, 3-2 в серии).

«Перестановки в звеньях, которые сделали тренеры питерцев, принесли результат. Отметил бы и самоотдачу игроков. Из неудачного третьего матча серии были сделаны выводы, и команда билась до последних секунд, свидетельством чего стали заброшенные шайбы на последних минутах каждого периода.

Вообще, эта серия намного интереснее той, что на Востоке. ЦСКА впервые оказался в роли отыгрывающихся в серии. Посмотрим, какие будут внесены коррективы, и с нетерпением будем ждать шестой игры серии», – сказал бывший главный тренер сборной России.

В финале Востока «Металлург» играет с «Трактором» (3-1).

СКА и Ротенберг – в шаге от финала Кубка Гагарина. Забрали пятый матч на предпоследней минуте

ЦСКА Федорова – не такая надежная машина, как было раньше. Провалили концовку пятой игры и оказались на грани