Роман Ротенберг: «Элементы работы Тихонова и Юрзинова – хороший пример для нас всех. Учимся у лучших»

считает победу СКА заслугой болельщиков и команды.

Клуб обыграл ЦСКА (3:2, 3-2 в серии) в пятом матче финала Запада.

– В критических ситуациях вы с лавки спускаетесь к игрокам. Так работали еще тренеры советских времен. Специально это практикуете?

– Такие вещи происходят все же интуитивно. Но я, конечно, всю жизнь в хоккее, элементы работы Виктора Васильевича Тихонова, Владимира Владимировича Юрзинова – хороший пример для нас всех. Учимся у лучших.

Отдельно хотел бы поблагодарить болельщиков, их энергия придала нам сил. Победа – заслуга болельщиков и команды, – сказал главный тренер СКА.

СКА и Ротенберг – в шаге от финала Кубка Гагарина. Забрали пятый матч на предпоследней минуте