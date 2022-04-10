Федоров о планах ЦСКА: «Соберем баулы, полетим в Москву, отдохнем, проведем тренировку. Выйдем на игру готовыми»

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Сергей Федоров сообщил, что ЦСКА разберет моменты, которые надо улучшить.

Команда проиграла СКА (2:3, 2-3 в серии) в пятом матче финала Запада.

«Со Светлаковым не говорили, да и незачем. Это не ошибка, это эмоции и это здорово. Хоккей – это эмоции. Они приносят результат.

Разберем моменты, которые надо улучшить. Какой план? Соберем баулы, полетим в Москву, отдохнем, проведем тренировку, разбор игры. Перед игрой проведем раскатку и выйдем на игру готовыми.

Не может быть такого, чтобы одна команда фолила, а другая нет? Такого не может быть, да. Значит, мы недостаточно организованы, чтобы не фолить», – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА Федорова – не такая надежная машина, как было раньше. Провалили концовку пятой игры и оказались на грани

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