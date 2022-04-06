Барков о новом камбэке «Флориды»: «Замечательно, но нам нужно поработать, чтобы не доводить дело до 1:5 или 2:6»

прокомментировал очередной камбэк «Флориды».

Сегодня «Пантерс» отыгрались в матче с (7:6 ОТ), уступая в счете 1:5.

Камбэк при дефиците в 4 шайбы стал для команды вторым за 3 матча. В матче с «Нью-Джерси» (7:6 ОТ) от 2 апреля «Флорида» отыгралась, уступая в счете 2:6.

«Замечательно, что мы снова вернулись в игру. Но нам нужно поработать над тем, чтобы не доводить дело до 1:5 или 2:6.

Мы должны что-то сделать, чтобы лучше управлять своей игрой», – сказал капитан «Флориды».

Барков о камбэке «Флориды» с 2:6: «Знаем, что можем вернуться в любую игру»

«Флорида» одержала 5-ю победу в сезоне с камбэком при дефиците в 3+ шайбы. Это новый рекорд НХЛ