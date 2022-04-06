Юбердо – 1-й игрок в истории «Флориды» со 100+ очками за сезон. Он набрал 2+3 в матче с «Торонто», в сезоне – 26+76 в 70 играх

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Джонатан Юбердо – 1-й игрок в истории «Флориды» со 100 очками за сезон.

Форвард «Флориды» набрал 5 (2+3) баллов за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (7:6 ОТ). 

На его счету стало 102 (26+76) очка в 70 матчах сезона. 

Кроме того, гол в овертайме позволил ему набрать 600-е очко в карьере. У 28-летнего канадца 194 шайбы и 406 результативных передач в 661 матче в НХЛ. 

Ранее Юбердо установил рекорды «Флориды» по очкам за сезон и всей НХЛ по передачам среди левых вингеров за сезон, которые продолжит обновлять до конца регулярного чемпионата. 

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