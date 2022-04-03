Барков о камбэке «Флориды» с 2:6: «Знаем, что можем вернуться в любую игру»

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Александр Барков высказался о камбэке «Флориды» с 2:6 в матче с «Нью-Джерси»

В третьем периоде «Пантерс» забросили 4 шайбы и сравняли счет (Барков забросил 5-ю и 6-ю шайбы), а затем выиграли в овертайме – 7:6 ОТ. 

«Знаем, что можем вернуться в любую игру. Во втором перерыве нам нужно было просто забыть об этой ситуации. 

Просто продолжать искать свою игру и идти вперед. Именно это мы и сделали.

Быть частью этой команды очень приятно. Этому помогают победы, но мы получаем удовольствие и от самой игры.

У нас в самом деле талантливая команда, мы учимся друг у друга каждый день. Во время каждой игры и каждой тренировки», – сказал капитан «Флориды». 

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