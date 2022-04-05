Вячеслав Быков: «Ковальчук никогда не тренировал, но вполне возможно, что в «Авангарде» ему предоставят такую возможность»

Теги Авангард Вячеслав Быков Боб Хартли Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Вячеслав Быков оценил шансы Ильи Ковальчука возглавить «Авангард».

Ранее Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера клуба.

«Все когда-то бывает впервые, Илья был игроком, потом менеджером сборной, он никогда не тренировал, но вполне возможно, что ему предоставят такую возможность в «Авангарде».

Илья с Бобом работали вместе еще с 2001 года в Америке и здесь в «Авангарде» выиграли Кубок Гагарина, это о многом говорит. Тем более, если сам Боб называет Илью «хоккейным сыном», то можно только поприветствовать.

Мне кажется, им обоим повезло, что они в определенные этапы карьеры находили друг друга. Вместе они смогли добиться высоких результатов», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Боб Хартли: «Ковальчук – мой хоккейный сын. Он стал бы замечательным и генменеджером, и президентом клуба»

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