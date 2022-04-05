Шевченко об «Авангарде»: «Бюджет не изменится, но станет меньше. Клуб начнет экономить на том, на чем раньше не экономил»

рассказал об уменьшении бюджета в новом сезоне.

«Бюджет «Авангарда» в будущем сезоне не изменится, но станет меньше. Попытаюсь объяснить эту простую, но сложную (в основном, для вас) мысль.

Денег дадут столько же, сколько в этом году. Но изменилось многое. Курс доллара, повысились цены на все (сахар, прокладки). Очень много средств будет потрачено на то, чтобы запустить временную арену в Омске (чтобы она хотя бы прожила год), а также на ее обслуживание (а это дорого).

Клуб начнет экономить на многом, на чем раньше не экономил. Но, к сожалению, пока нет четкой концепции «новой команды», о которой объявил Крылов. Что это значит? Кто будет тренером? Кто будет главным тренером?

По первым прикидкам мы увидим в Омске клуб, который будет бороться за плей-офф. И вряд ли туда попадет, так как при чужих болельщиках они не получат прежней эмоциональной поддержки», – написал журналист в своем телеграм-канале.