Шевченко об «Авангарде»: «Бюджет не изменится, но станет меньше. Клуб начнет экономить на том, на чем раньше не экономил»

Теги Авангард КХЛ кризис Алексей Шевченко деньги Хоккей

Алексей Шевченко рассказал об уменьшении бюджета «Авангарда» в новом сезоне.

«Бюджет «Авангарда» в будущем сезоне не изменится, но станет меньше. Попытаюсь объяснить эту простую, но сложную (в основном, для вас) мысль.

Денег дадут столько же, сколько в этом году. Но изменилось многое. Курс доллара, повысились цены на все (сахар, прокладки). Очень много средств будет потрачено на то, чтобы запустить временную арену в Омске (чтобы она хотя бы прожила год), а также на ее обслуживание (а это дорого).

Клуб начнет экономить на многом, на чем раньше не экономил. Но, к сожалению, пока нет четкой концепции «новой команды», о которой объявил Крылов. Что это значит? Кто будет тренером? Кто будет главным тренером?

По первым прикидкам мы увидим в Омске клуб, который будет бороться за плей-офф. И вряд ли туда попадет, так как при чужих болельщиках они не получат прежней эмоциональной поддержки», – написал журналист в своем телеграм-канале. 

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