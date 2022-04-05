Боб Хартли: «Ковальчук – мой хоккейный сын. Он стал бы замечательным и генменеджером, и президентом клуба»

Боб Хартли считает Ильи Ковальчука своим хоккейным сыном.

– Наверняка вы следили за сборной России, о том, как работал Илья Ковальчук. Есть ли у него перспектива быть генменеджером клуба или национальной команды? Хотели бы вы с ним работать: вы как тренер, а он в качестве генменеджера?

– Илья Ковальчук – это человек, в котором живет страсть. Он живет хоккеем, дышит им, он его любит. Посмотрите на его карьеру – я не удивлен нисколько, что он стал не только успешным игроком, но и успешным человеком.

У него огромное сердце. Он всегда готов помочь, готов вести людей за собой. Он сильно повзрослел со времен «Атланты», он стал бы замечательным и генменеджером, и президентом клуба. Он всегда заботится обо всех, ему не безразлично, он любит побеждать и ненавидит проигрывать.

Помню, когда меня уволили в Атланте, я сообщил игрокам. Через две минуты ко мне подошел Илья со слезами на глазах и сказал, что этого не может быть. Но я сказал, что хоккей – это большой бизнес. Это абсолютно нормально.

Никогда не забуду телефонный звонок, который я получил после матча в Германии, уже была полночь. Илья позвонил мне и сказал, что «Авангард» заинтересован в том, чтобы подписать меня на должность тренера.

Он убеждал меня встретиться с Александром Крыловым и Максимом Сушинским. Я очень много обязан Илье. Когда нарисовалась возможность, что он присоединится к клубу, я поговорил с Александром Крыловым, с Алексеем Волковым и мы вновь воссоединились – были в одной команде, добрались до кубка вместе.

Ковальчук – мой хоккейный сын. Я испытываю к нему огромное уважение, безгранично ему благодарен и желаю успехов, – сказал канадский специалист, тренировавший «Авангард» четыре года.

Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо