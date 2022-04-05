Александр Крылов: «Приступим к формированию штаба и состава «Авангарда» после совета директоров»

высказался о формировании тренерского штаба «Авангарда».

Ранее Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда».

«Кандидатуры на пост нового главного тренера будут обсуждаться в рамках обсуждения концепции клуба на новый сезон и переезда команды в Омск.

Совет директоров пройдет в течение месяца после окончания сезона. После этого мы приступим к формированию тренерского штаба и состава игроков.

Сейчас сложно сказать, насколько состав изменится», – сказал председатель совета директоров .