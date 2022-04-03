Дмитрий Ячанов: «С уходом Метсолы «Салават» потерял не очень много. Шарыченков достойно провел плей-офф»

Дмитрий Ячанов считает, что «Салават» потерял не очень много с уходом .

Экс-вратарь «Ак Барса» и СКА поделился мнением о голкиперах и .

«Допускаю, что об уходе Метсолы говорили меньше, чем о других легионерах, потому что и так не все были уверены в нем. У Юхи в свое время был шикарнейший плей-офф, но в прошлом году кубковые матчи ему не удались. Не было уверенности, не было таких ожиданий, поэтому и не случилось такого расстройства от его отъезда. Но надо отдать должное Шарыченкову – он достойно провел этот плей-офф. Думаю, с уходом Метсолы «Салават» потерял не очень много.

Грубец в прошлом плей-офф действительно выглядел блестяще. Но нельзя сбрасывать со счетов игру омичей в обороне: полевые «Авангарда» очень мощно помогали Грубецу, разрушали много атак, блокировали безумное, просто безумное количество бросков. Тогда эта помощь позитивно сказалась на игре самого Грубеца.

В этом году «Авангард» потерял ведущих защитников, и помощь от защитников была уже не такой безусловной, поэтому Грубецу стало сложнее. Показательно, как в пятом матче Чибисов забил ему из-за лицевой линии – шайба попала в ворота от головы Грубеца. Это очевидная техническая ошибка вратаря. Причем этот промах со стороны Грубеца случился в самом начале встречи. А такие шайбы всегда психологически влияют на действия команды.

Одно дело – пропустить в борьбе, команда скажет: «Ничего, бывает, играем дальше». Другое дело, когда подспудно игроки понимают, что это ошибка вратаря. Этой шайбой Грубец задал тон игре, и в итоге команда уступила», – сказал Ячанов.