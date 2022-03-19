Зубарев о серии с «Трактором»: «Мы как были аутсайдерами, так ими и считаемся. Но ничего, будем бороться. И слабаки выигрывают»

считает, что «Салават» проиграл «Трактору» (1:4, 1-1) из-за своих ошибок.

«Начали лучше, чем в предыдущей игре. Уже не позволяли сопернику таких вольностей, у него была пара удалений в первом периоде и плохо, что мы их не реализовали.

Сами проиграли матч из-за своих ошибок, удалений, неправильных действий. Так что есть и позитив – то, что сами проиграли.

Болельщики – ключевой фактор, хорошо, что они сидели не в углу, а практически посередине, и мы их слышали. Как в Уфе, решили здесь спеть гимн – молодцы. Дома они нас погонят, но как мы были аутсайдерами, так ими и считаемся. Мы андердоги? Я пока так и не перевел это слово в «Википедии».

выше в таблице закончил регулярку. После первого матча все говорили, что отвратительно сыграли обе команды, засушили игру. Поэтому будем брать другим, так как мы послабее. Но ничего-ничего, мы будем бороться. Бывает, и слабаки выигрывают.

Ощущаем ли в обороне отъезд иностранцев? У нас ничего не поменялось после отъезда Ларсена и Метсолы. Знаем, что за нашими спинами стоит надежный человек. Просто не нужно доводить до того, чтобы он невероятно спасал. Мы делаем свою работу, вратарь – свою, и все вместе должны приносить результат.

У нас же сейчас принято импортозамещение делать. Обычно оно не очень, но у нас получше проходит. Я, честно, рад за ребят. Сами знаете, что у нас с давних времен не любят давать играть местным и молодым. Поэтому сейчас есть возможность показать себя в такой нужный момент. И не только молодым, но и стареньким», – сказал защитник .