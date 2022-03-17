Леонид Вайсфельд: «Трактор» – фаворит серии с «Салаватом», но не сказал бы, что все однозначно»

считает «Трактор» фаворитом серии с .

«Думаю, что фаворит , но не сказал бы, что все однозначно. Для меня будет интересно, как проявят себя молодые игроки «Салавата». Легионеры, конечно, ключевой фактор. Уфу покинули пять ведущих игроков клуба, при этом все пятеро входят в число ведущих игроков лиги.

Зато теперь появляются шансы себя проявить у молодежи. Да даже Шмелев и Кадейкин играют в команде другую роль. С «Сибирью» они себя проявили хорошо, посмотрим, как будет дальше.

«Трактор» как весь сезон играл, в такой хоккей и будет дальше играть. Что касается вратарей, то я бы не сказал, что Вилл намного сильнее Шарыченкова, но потеря Метсолы для уфимцев ощутима. Шарыченков – квалифицированный вратарь, но не настолько стабильный, как Метсола. Александр везде был вторым вратарем, а сейчас вышел на первые роли, еще и в плей-офф. Есть шанс доказать, что на него можно рассчитывать», – сказал бывший генменеджер клубов .