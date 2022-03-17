Леонид Вайсфельд: «Трактор» – фаворит серии с «Салаватом», но не сказал бы, что все однозначно»

Леонид Вайсфельд считает «Трактор» фаворитом серии с «Салаватом Юлаевым».
«Думаю, что фаворит «Трактор», но не сказал бы, что все однозначно. Для меня будет интересно, как проявят себя молодые игроки «Салавата». Легионеры, конечно, ключевой фактор. Уфу покинули пять ведущих игроков клуба, при этом все пятеро входят в число ведущих игроков лиги.
Зато теперь появляются шансы себя проявить у молодежи. Да даже Шмелев и Кадейкин играют в команде другую роль. С «Сибирью» они себя проявили хорошо, посмотрим, как будет дальше.
«Трактор» как весь сезон играл, в такой хоккей и будет дальше играть. Что касается вратарей, то я бы не сказал, что Вилл намного сильнее Шарыченкова, но потеря Метсолы для уфимцев ощутима. Шарыченков – квалифицированный вратарь, но не настолько стабильный, как Метсола. Александр везде был вторым вратарем, а сейчас вышел на первые роли, еще и в плей-офф. Есть шанс доказать, что на него можно рассчитывать», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.