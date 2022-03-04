Гендиректор «Салавата»: «На легионеров оказывается огромное давление. Риски пребывания в России рисуются самые невероятные»

Ринат Баширов сообщил, что «Салават» гарантировал легионерам полную безопасность.

Ранее стало известно, что , , и покинули клуб. «Салават» остался без легионеров.

«С момента начала событий на Украине мы несколько раз встречались с легионерами команды и тренерским штабом. Мы гарантировали им полную безопасность на территории страны на государственном уровне.

Состоялся довольно откровенный разговор. Главное, о чем мы просили хоккеистов, – не принимать скоропалительных решений, о которых они по прошествии времени будут сожалеть. На легионеров оказывается огромное давление. Риски пребывания в Российской Федерации рисуются самые невероятные.

К сожалению, легионеры приняли совместное решение покинуть команду. Отнеслись к этому с пониманием. Они были большой частью команды. Конечно же, сожалеем о таком выборе хоккеистов. Говорить о том, что легионеры «сбежали», категорически нельзя. Они искренне делились с нами своими переживаниями. Мы до последнего надеялись на то, что сможем их убедить остаться в команде», – сказал генеральный директор .