Гендиректор «Салавата»: «На легионеров оказывается огромное давление. Риски пребывания в России рисуются самые невероятные»

Теги Салават Юлаев КХЛ Филип Ларсен Теему Хартикайнен Юха Метсола Сакари Маннинен Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов сообщил, что «Салават» гарантировал легионерам полную безопасность.

Ранее стало известно, что Теему Хартикайнен, Юха Метсола, Сакари Маннинен и Филип Ларсен покинули клуб. «Салават» остался без легионеров.

«С момента начала событий на Украине мы несколько раз встречались с легионерами команды и тренерским штабом. Мы гарантировали им полную безопасность на территории страны на государственном уровне.

Состоялся довольно откровенный разговор. Главное, о чем мы просили хоккеистов, – не принимать скоропалительных решений, о которых они по прошествии времени будут сожалеть. На легионеров оказывается огромное давление. Риски пребывания в Российской Федерации рисуются самые невероятные.

К сожалению, легионеры приняли совместное решение покинуть команду. Отнеслись к этому с пониманием. Они были большой частью команды. Конечно же, сожалеем о таком выборе хоккеистов. Говорить о том, что легионеры «сбежали», категорически нельзя. Они искренне делились с нами своими переживаниями. Мы до последнего надеялись на то, что сможем их убедить остаться в команде», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».

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