«Динамо» продлит контракт с Кудашовым на год (Metaratings.ru)

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов продолжит работу в московском «Динамо».

Как утверждает Metaratings.ru, это случится с большой долей вероятности, а срок соглашения с 50-летним специалистом будет рассчитан на один год.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Динамо» сегодня лишь оценит работу Кудашова, а продолжит ли он работать с командой, станет известно позже.

Напомним, «Динамо» завершило регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф москвичи переиграли «Северсталь» (4-3), а во втором уступили ЦСКА (0-4).

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