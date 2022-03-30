Александр Кожевников: «В системе «Динамо» много центров принятия решений, идет разнобой. Отсюда и многолетнее топтание на месте»

Александр Кожевников считает, что в системе много центров принятия решений.

«На старте сезона на «Динамо» возлагались большие надежды. В КХЛ у бело-голубых был лучший сентябрь в истории, побеждали всех. Примерно та же картина была в МХЛ, где в прошлом сезоне МХК «Динамо» взяло и рассматривалось как фаворит предстоящего чемпионата.

К сожалению, надежды не воплотились в результат. Да, у молодежного «Динамо» произошла смена поколений, оправдания есть. Но вот от клуба КХЛ уж точно ждал большего. Имея в своем составе лучшего защитника и лучшего форварда КХЛ – Войнова и Шипачева, можно было выступить намного лучше. Увы, не получилось.

«Динамо» со своего последнего чемпионского сезона топчется на месте – уже восемь лет вылетает во втором раунде. Значит, есть системная ошибка. Много лет футбольное «Динамо» смотрело на хоккейное снизу вверх, но теперь мне кажется, что ситуация изменилась. Уже хоккейное управление бело-голубых может брать уроки у футбольного, где больше порядка.

Все знали, что у «Динамо» есть проблемы во вратарской линии, однако в последние годы усилить линию голкиперов клубу так и не удалось. Такому мастеру, как Шипачев, нужно стабильные партнеры, но летом «Динамо» почему-то упустило Кагарлицкого, и начались постоянные перестановки в ударном звене, что тоже влияло на команду.

Главный тренер Кудашов на полтора месяца уехал в олимпийскую сборную, после чего команда заметно сдала и еле-еле прошла «Северсталь». Значит, не все в порядке и в тренерском штабе.

То есть видим проблемы по всем линиям управления. И для меня символично, что оба «Динамо» в плей-офф КХЛ и без особого труда остановили армейцы Москвы и Санкт-Петербурга. В системах и СКА есть вертикаль и единоначалие, а в системе «Динамо» центров принятия решений много, идет разнобой. Отсюда и многолетнее топтание на месте.

Что делать клубу? На мой взгляд, бело-голубым надо разобраться внутри, понять, кто за что отвечает, может быть, убрать лишние звенья. Только в этом случае бело-голубые снимут проклятье второго раунда плей-офф», – сказал двукратный олимпийский чемпион.