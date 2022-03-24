Шанцев о «Динамо»: «Была допущена большая ошибка в селекции, прежде всего во вратарской линии»

Валерий Шанцев считает, что вылет «Динамо» из плей-офф связан с ошибками в селекции.

Во втором раунде Кубка Гагарина клуб уступил ЦСКА (0-4 в серии). По ходу четвертой игры армейцы уступали со счетом 0:3, но победили 6:3.

«Ведем 3:0, с линии ворот нам забивают между щитков вратарю, и все перевернулось в обратную сторону. Хоккей – это такая игра, где нельзя допускать слабину. Ведешь 3:0 и нельзя давать сопернику дышать, надо продолжать дальше, иначе 3:6 в итоге.

Считаю, что была допущена большая ошибка в селекции, прежде всего во вратарской линии. Атакующая мощь есть, но когда команда прижимается, ей не до нападения. Когда же ворота закрыты, то в атаке все складывается.

Должен ли продолжать работу главный тренер ? Надо понять, какие у него мысли на следующий сезон, что он предложит. Надо все взвесить и грамотно решить все вопросы», – сказал бывший генеральный директор «Динамо».

ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов