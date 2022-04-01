Совет директоров «Динамо» сегодня оценит работу Кудашова. Шипачев приглашен на заседание («Матч ТВ»)

Совет директоров «Динамо» сегодня оценит работу Алексея Кудашова.
Сегодня состоится заседание руководящего органа московского «Динамо», где подведут итоги работы тренерского штаба Алексея Кудашова в нынешнем сезоне.
Как сообщает «Матч ТВ», на заседание будет также приглашен капитан команды Вадим Шипачев.
При этом сегодня будет решаться лишь то, какую оценку выставить тренерам за работу.
Продолжит ли Кудашов работать с командой, станет известно позже. Судьба самого руководства клуба будет решаться акционерами в середине апреля.
«Динамо» завершило регулярный чемпионат КХЛ на втором месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф москвичи переиграли «Северсталь» (4-3), а во втором уступили ЦСКА (0-4).
«Динамо» в 6-й раз подряд вылетело во втором раунде Кубка Гагарина