Александр Пашков: «Динамо» доказало, что не готово бороться за призовые места в чемпионате КХЛ»

считает, что «Динамо» не готово бороться за призовые места в КХЛ.

Бело-голубые проиграли четвертый матч с ЦСКА со счетом 3:6 и уступили в серии плей-офф 0-4.

«Я думаю, что, с одной стороны, «Динамо», конечно, вместе со всеми другими командами, которые вышли в плей-офф, попало в нехорошую ситуацию с двухмесячным перерывом, который устроила КХЛ.

А с точки зрения самой игры команда доказала, что не готова бороться за призовые места в чемпионате КХЛ, многие слабые места надо укреплять. Думаю, что должна быть проведена работа по переформатированию команды, нужна постановка на победные рельсы.

Оставлять ли ? Я не знаю подробностей и нюансов работы команды и самого Кудашова в частности, давать оценку со стороны я не решаюсь», – сказал олимпийский чемпион.

ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов