Томи Лямся: «Легионеры могут менять игру и результат. Именно по этой причине они получают большие зарплаты»

Томи Лямся поделился мнением о том, почему легионеры получают большие зарплаты в КХЛ.

Главный тренер «Салавата Юлаева» высказался после поражения от «Трактора» (1:2, 2-4 в серии).

– Согласитесь, дело не только в отсутствии легионеров?

– Конечно, в хоккее все совершают ошибки. Команда «Салават Юлаев» проигрывает и выигрывает вместе. У нас не хватало таких игроков, как Григорий Панин, Родион Амиров, игроков, которые уехали домой. Это все сказывается.

Остальные, которые остались, они должны брать на себя новые роли, становиться новыми лидерами. С точки зрения, как команда действовала, как она играла – вопросов нет. Я горжусь каждым игроком. Было бы очень легко, если можно было взять новых игроков, чтобы они делали результат. Именно по этой причине легионеры получают большие зарплаты. Они могут менять игру и результат.

– Какие уроки должна извлечь команда из этой серии и плей-офф в целом?

– Позитивный момент это то, какой огромный опыт получили наши молодые игроки. Как они росли с сильным соперником. И отмечу, что на протяжении всей серии город нас поддерживал. Мы это чувствовали. Поддержка с каждым днем становится все больше и больше.

– Что вы сказали Анвару Гатиятулину и Роману Виллу на рукопожатии?

– Анвара Гатиятулина я поздравил с победой и сказал, какую большую работу он проделал. Романа Вилла я поздравил с хорошей работой и сказал, что он стал ключом для победы своей команды. Именно он повлиял на результат.

– Будете ли вы советовать руководству более смело подключать молодых игроков при формировании команды на следующий сезон?

– Необходим будет детальный анализ. Молодые парни здорово себя проявили в этом плей-офф. Мы должны думать о будущем, которое нас ждет, – сказал Лямся.