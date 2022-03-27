Никита Щитов: «Легионеры «Трактора» оказались патриотами команды, настоящими бойцами и профессионалами»

отметил, что легионеры «Трактора» оказались патриотами команды.

Клуб из Челябинска обыграл (4-2, 2:1 в шестом матче) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Прекрасная серия, наверное, самая интересная во втором раунде плей-офф. Главная интрига – это то, что из «Салавата Юлаева» уехали легионеры, это в прессе подогревалось. Я изначально говорил, что серия закончится в пользу «Трактора» после шести игр, так и получилось.

Конечно, Уфа сплотилась после отъезда легионеров, но «Трактор» выиграл в плане селекции изначально. В Челябинске построили такую команду, из которой легионеры не захотели уезжать. Они не захотели бросать такой коллектив, хотя давление на них оказалось такое же, как на иностранцев «Салавата».

Легионеров сохранить тяжело – это не то, что по звонку убрать эксперта с телевидения. Теперь дальше буду болеть за «Трактор».

– В «Салавате» какой-то не такой коллектив?

– Я не говорю, что в «Салавате» плохой коллектив. Но в смогли создать такую команду, из которой иностранцы не захотели уезжать. Они чувствовали свою ответственность – прошли долгий путь от предсезонки до плей-офф, хотят побороться за . Легионеры «Трактора» не смогли в такой момент уехать и оказались патриотами команды, настоящими бойцами и профессионалами, которые отрабатывают свой контракт.

– «Трактор» теперь один из фаворитов Кубка Гагарина?

– Я тоже так думаю. Отличная команда. Последний матч Уфа не хотела отдавать без боя, почти два периода «Салават» играл в зоне «Трактора». Прекрасно играл вратарь Роман Вилл и вся челябинская команда пласталась. «Трактор» выстоял, так и приобретается кубковый опыт, вырабатывается характер, – сказал бывший защитник клубов .

Никита Тертышный: «Вилл – настоящий человек. Ему неважно, что происходит в мире. Он остался, потому что любит игру и искреннее болеет за «Трактор»