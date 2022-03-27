Томи Лямся: «Молодежь «Салавата» проделала отличную работу. Каждый должен гордиться тем, что отдавал все силы для команды»

считает, что игра вратаря «Трактора» сделала разницу в шестом матче серии (1:2).

проиграл клубу из Челябинска со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Очень сложная игра с сильным соперником. Медленно начали первые десять минут, потом вкатились и начали показывать лучшую игру. У нас было много моментов.

Во втором периоде Тихонов, Башкиров и Кузьмин не смогли реализовать свои моменты. В третьем периоде мы много бросали, но здорово сыграл . Очень хотели выиграть, но не реализовали три попытки в большинстве. Если подвести итоги, то игра вратаря соперника сделала разницу.

В течение всей серии многие верили в нас и видели, что у нас есть шанс на победу. Отдельно отмечу молодежь, которая получила огромный опыт и проделала отличную работу. Хоккей – честная игра. Побеждает тот, кто сильнее. Каждый должен гордиться тем, что отдавал все силы для команды.

– Какой матч стал ключевым в серии?

– Пятый матч. Потому что мы играли очень хорошо, строго и грамотно. Все решило одно удаление, которое реализовал соперник. «Трактор» воспользовался единственным шансом.

– Есть сожаление, что мало давали игровой практики второй спецбригаде по ходу сезона?

– Да. Но получилось так, что шесть игроков покинули состав.

– Можно сказать, что вам просто не хватило меньшинства?

– У соперника сыграл круто вратарь. Это один из ключевых факторов команды.

– Вы чувствуете, что в плей-офф изменилось к вам отношение? И «Салават» начали называть народной командой…

– Конечно. Для меня это пятый сезон в Уфе. У нас одни из лучших болельщиков в мире. Я всегда рад помогать команде. Пытался сделать максимум для парней.

– Что бы вы изменили в серии с , если бы могли отмотать время назад?

– Отличный вопрос. Мне надо выспаться, чтобы понять, как правильно на него ответить, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».