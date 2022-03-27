Александр Кожевников: «Нам надо развивать своих ребят. Нечего больше на иностранцев уповать, они могут предать»

Александр Кожевников считает, что «Салавату» в серии с не хватило опыта легионеров.

Уфимцы проиграли клубу из Челябинска со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«У «Салавата» была самая тяжелая ситуация, от них уехали все легионеры кроме тренера. Но команда из Уфы смотрелась очень достойно. Они пригласили молодежь, которая хорошо смотрелась, но не хватило опыта легионеров, которые покинули Уфу. И это сказалось на серии с «Трактором».

«Трактор» меня ничем не удивил, у них очень хороший тренер. Они как начали играть, так и продолжают. Я ранее говорил, что «Трактор» – один из претендентов на победу в Восточной конференции, сейчас мое мнение не изменилось.

Я согласен с Рафаилом Ишматовым, что надо идти по пути, который был у них ранее. У них очень хорошая молодежь, которая уже сейчас себя показывает.

Надо развивать своих ребят, нечего нам больше на иностранцев уповать, потому что в один момент они могут взять и предать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.