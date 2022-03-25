Томи Лямся: «Пришло время засиять. Итоги серии с «Трактором» будут мерилом нашей работы»

Томи Лямся после поражения от «Трактора» (1:2, 2-3) сообщил, что пришло время команде засиять.
– Почему два подряд матча «Салавату» не удается справляться в переломные моменты?
– Вы и сами знаете, что в последние два года у нас другие люди играли в большинстве. Но резко все изменилось. Не так просто принять на себя другие роли другим игрокам. Но ребята отдают все, что у них есть и стараются по полной.
– Считаете, что сейчас в серии осталось меньше пространство для тактики? Соперники уже слишком хорошо знают друг друга и больше решают психологические моменты?
– Сейчас пришло нужное время, чтобы засиять. Это важный момент для игроков и тренеров, когда нужно действовать правильно, чтобы переломить серию.
Ее итоги будут мерилом нашей работы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» в интервью «Бизнес Online».