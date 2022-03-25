Кадейкин про 1:2 от «Трактора»: «Равная игра, все очень близко. Мы были заряженные, моментов было много»

подвел итоги матча с (1:2, 2-3).

– Равная игра, все очень близко. В третьем периоде все решила игра в большинстве – мы не забили, а они забили.

– Как считаете, вы до сих пор андердоги?

– Мы никак не считаем. У нас был наигран хороший резерв. Команда быстро пересобралась. У нас есть система, которую мы стараемся выполнять. Когда мы выходим на лед, то думаем об игре. Ни один хоккеист не думает во время матча, хорошие ли у него шансы на победу.

– Расскажи о своем голе.

– Были заряженные сегодня. Моментов было много. Где-то думаешь, что нужно просто бросать в сторону ворот. И так работает.

– Как считаете, почему игра вашей тройки не складывается?

– Почему? В каждой игре мы создаем моменты. Просто не складывается реализация.

– Как правильно психологически подготовиться к шестой игре?

– Да все нормально. Сегодня не получилось, но по игре все было ровно. Нужно подработать несколько моментов и все будет нормально, – сказал нападающий .