Сергей Телегин: «Не важно, что у «Салавата» молодая команда. Они хороши и без легионеров»

Сергей Телегин считает, что «Салават» хорош и без легионеров.

Клуб из Уфы проиграл «Трактору» (1:2, 2-3) в матче плей-офф Кубка Гагарина.

– Хорошая игра, равная от первой до последней минуты. Мы хорошо держались.

– Анвар Гатиятулин сказал, что у команды было мало эмоций. Вы согласны?

– Есть немного. Это откладывается, когда матчи идут через день. Физически нам помогают восстанавливаться врачи.

– Не считаете, что в первой игре дали шанс молодому «Салавату» зацепиться за серию? Они поняли, что могут играть с вами.

– Мы стараемся играть в свой хоккей. Не важно, что у «Салавата» молодая команда. Они хороши и без легионеров. Это равный хоккей. Не важно, сколько потребуется матчей для победы.

– Самый неудобный нападающий «Салавата»?

– Такого нет. У них неудобная тактика. Не буду кого-то выделять, – сказал защитник «Трактора».