Гатиятулин о Седлаке: «Все силы брошены, чтобы он вернулся в состав быстрее. Ждем информации»

прокомментировал победу над в матче плей-офф .

– Непростой матч. Прошлая игра получилась эмоциональной, потратили много сил. По первому периоду не хватало эмоций. Играли правильно, по заданию с самоотдачей и характером. Здорово сыграли спецбригады. Рады победе. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– Как отреагировали на курьезную пропущенную шайбу?

– Был первый период. Много времени еще было. Ошибки случаются у каждого. Поддерживали друг друга. Пытались переломить исход.

– Что нужно сделать, чтобы завершить серию в Уфе?

– Нужно играть свою игру, сконцентрироваться на процессе, а не на результате. Выполнять то, что приносит нам успех. Важно восстановиться физически и эмоционально.

– Как здоровье Седлака?

– Доктора занимаются. Все силы брошены, чтобы он вернулся в состав быстрее. Ждем информации, – сказал главный тренер .