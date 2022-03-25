Гатиятулин о Седлаке: «Все силы брошены, чтобы он вернулся в состав быстрее. Ждем информации»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в матче плей-офф КХЛ.
– Непростой матч. Прошлая игра получилась эмоциональной, потратили много сил. По первому периоду не хватало эмоций. Играли правильно, по заданию с самоотдачей и характером. Здорово сыграли спецбригады. Рады победе. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.
– Как отреагировали на курьезную пропущенную шайбу?
– Был первый период. Много времени еще было. Ошибки случаются у каждого. Поддерживали друг друга. Пытались переломить исход.
– Что нужно сделать, чтобы завершить серию в Уфе?
– Нужно играть свою игру, сконцентрироваться на процессе, а не на результате. Выполнять то, что приносит нам успех. Важно восстановиться физически и эмоционально.
– Как здоровье Седлака?
– Доктора занимаются. Все силы брошены, чтобы он вернулся в состав быстрее. Ждем информации, – сказал главный тренер «Трактора».