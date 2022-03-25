Тренер сборной России о серебре Олимпиады-2022: «Уходили со слезами, у ребят было горе, что не смогли победить»

Тренер сборной России рассказал о реакции хоккеистов на серебро Олимпиады-2022.

В финале олимпийского турнира в Пекине россияне уступили Финляндии (1:2).

«По мне, ребята сделали все, что могли. Нельзя сказать, что парни где-то недоработали, не дожали и не доборолись. Команда отдалась полностью.

Да, проиграли. Да, расстроились. Все уходили после награждения в раздевалку со слезами на глазах. Радости за то, что выиграли серебро, не было. Было горе от того, что не смогли победить.

Но, с другой стороны, по ходу турнира команда набирала – с первого матча играли все лучше, лучше и лучше. Мне кажется, что ребята сыграли настолько, насколько они были готовы», – сказал тренер по физподготовке Дмитрий Яшанькин.

Грусть сборной России: в Пекине-2022 только серебро 😥