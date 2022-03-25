Тренер сборной России Яшанькин о буллитах со Швецией: «При счете 1:2 ушел в раздевалку и стал молиться. Стоял на коленях и не смотрел»

Тренер сборной России рассказал о молитве во время буллитов со Швецией.

Российская команда обыграла шведов (2:1 Б) в полуфинале Олимпиады-2022 в Пекине. В финале россияне уступили Финляндии (1:2).

«Самая эмоциональная игра? Полуфинал со шведами, конечно. Я думаю, что многие как раз эмоционально отдались в ней и были после нее опустошены. И главная победа на Играх оказалась как раз в матче против Швеции. Она получилась самой яркой.

При счете 1:2 на буллитах я, честно говоря, ушел в раздевалку и стал молиться. Мы с женой переписывались. Она написала: «Я стою на коленях и даже не смотрю». Я в этот момент тоже стоял на коленях и тоже не смотрел. С этой молитвой так и стоял.

Вышел из раздевалки только в тот момент, когда забросил победный буллит. Мы отпраздновали вместе. Праздновали так, как будто бы уже выиграли ! Все обнимались после матча, кричали!» – сказал тренер команды по физподготовке Дмитрий Яшанькин.