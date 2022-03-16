Александр Никишин: «Приходит осознание, что стал призером Олимпиады. Осталась еще обида, что не выиграли золото, но это уже история»

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Александр Никишин сообщил, что много ел после возвращения с Олимпиады в Пекине. 

Сборная России проиграла финнам со счетом 1:2 в финале турнира.

«Наверное, только сейчас приходит осознание, что стал призером Олимпийских игр, осталась еще обида, что не выиграли золото, но это уже история, которая на всю жизнь останется с нами.

Я долго отходил от разницы во времени, спал целыми днями, много ел. Там я кушал слабенько, а здесь приехал, накинулся на мясо, на все подряд, и это дало о себе знать. Наверное, спустя неделю я пришел в себя», – сказал защитник сборной России и «Спартака».

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