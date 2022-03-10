Слепышев, Федотов, Чибисов и еще 14 игроков получили звание «Заслуженный мастер спорта» за серебро сборной России на Олимпиаде-2022

Звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено 37 российским участникам Олимпиады-2022.
Среди хоккеистов сборной России таким образом были отмечены Иван Федотов, Арсений Грицюк, Антон Слепышев, Станислав Галиев, Александр Никишин, Павел Карнаухов, Андрей Чибисов, Владимир Ткачев, Сергей Телегин, Кирилл Семенов, Артур Каюмов, Дамир Шарипзянов, Тимур Билялов, Артем Минулин, Александр Елесин, Дмитрий Воронков и Александр Самонов.
Национальная хоккейная команда стала серебряным призером Олимпиады, в финале турнира уступив Финляндии.