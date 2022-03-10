Слепышев, Федотов, Чибисов и еще 14 игроков получили звание «Заслуженный мастер спорта» за серебро сборной России на Олимпиаде-2022

Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА Трактор Спартак Сборная России по хоккею КХЛ Станислав Галиев Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Динамо Владимир Ткачев Антон Слепышев Александр Самонов Кирилл Семенов Дамир Шарипзянов Тимур Билялов Андрей Чибисов Иван Федотов Павел Карнаухов Артур Каюмов Александр Елесин Артем Минулин Дмитрий Воронков Арсений Грицюк Александр Никишин Сергей Телегин Хоккей

Звание «Заслуженный мастер спорта» присвоено 37 российским участникам Олимпиады-2022.

Среди хоккеистов сборной России таким образом были отмечены Иван Федотов, Арсений Грицюк, Антон Слепышев, Станислав Галиев, Александр Никишин, Павел Карнаухов, Андрей Чибисов, Владимир Ткачев, Сергей Телегин, Кирилл Семенов, Артур Каюмов, Дамир Шарипзянов, Тимур Билялов, Артем Минулин, Александр Елесин, Дмитрий Воронков и Александр Самонов.

Национальная хоккейная команда стала серебряным призером Олимпиады, в финале турнира уступив Финляндии.

Грусть сборной России: в Пекине-2022 только серебро 😥

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные