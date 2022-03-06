Гимаев-младший об Олимпиаде: «Серебро – очень хороший результат для сборной России в сложившихся обстоятельствах»

считает серебро хорошим результатом для сборной России.

Российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

– Почему сборной России вновь не удалось преодолеть финский барьер?

– Начнем с того, о чем мы с вами говорили еще до Олимпиады. Финские хоккеисты заранее являлись главными фаворитами турнира и на всем его протяжении мы наблюдали за тем, как они подтверждали этот статус. Их победа была абсолютно заслуженной и закономерной!

Сборная Суоми системно и постоянно играет в стабильный хоккей с акцентом на оборону, нацеленный на результат. Именно такой стиль, к моему сожалению, стал доминантой на прошедшей и, скорее всего, останется приоритетным на последующих международных турнирах.

Финны были несомненно более искусны и мастеровиты в такой игре, но не стану бросать камень в огород нашей сборной, сыгравшей очень достойно. Ребята выстояли три меньшинства против очень хорошо организованных бригад большинства соперников.

Нельзя винить нашу команду и в двух пропущенных голах. Шайбы, заброшенные после набросов на ворота, довольно типичная ситуация для таких вязких поединков, каким получился финал Игр в Пекине. Я считаю, что в сложившихся обстоятельствах, условиях подготовки и составе команды, серебро – очень хороший результат для сборной России, – сказал комментатор и бывший защитник клубов КХЛ.