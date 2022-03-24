Александр Кожевников: «Игра «Динамо» держится на двух хоккеистах. Кубок Гагарина с одним звеном не выигрывают»

считает, что игра у держится лишь на двух хоккеистах.

Во втором раунде Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Динамо» (4-0 в серии). По ходу четвертой игры армейцы уступали со счетом 0:3, но победили 6:3.

«Кубок Гагарина с одним звеном не выигрывают. Вести в матче 3:0 и отдать матч – это говорит о том, что игра у «Динамо» держится лишь на двух игроках. Да, есть мастера, но в других же звеньях должны же быть похожие игроки. У ЦСКА почти четыре равных звена, играют в одном стиле.

Кто-то боялся перед сезоном, что команду возглавил , говорили всякие глупости, люди видимо не понимают, о чем говорят. Но посмотрите, какая приличная команда сейчас у армейцев. Даже после провальных десяти минут матча и 0:3 армейцы собрались и остаток матча полностью доминировали и превосходили динамовцев.

С такой игрой, которую мы сейчас видим, ЦСКА – главный кандидат на , они готовы его выиграть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.