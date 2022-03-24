Владислав Третьяк: «Не скажу, что у «Динамо» несбалансированный состав, просто у ЦСКА больше мастерства»

назвал четвертый матч серии «Динамо» – ЦСКА (0-4) подарком для болельщиков.

По ходу игры армейцы уступали со счетом 0:3, но победили 6:3.

«Первый период был полностью за «Динамо», команда вышла отмобилизованной. ЦСКА, как показалось, решил, что первый период будет легкой прогулкой – не знаю, почему первый период они так сыграли.

Но потом ЦСКА показал свой характер: игроки взяли и два периода отработали на пять баллов. Включили катание, не давали даже вздохнуть «Динамо», поэтому победа заслуженная, и считаю, такой матч для болельщиков – это подарок.

С вратарями у «Динамо» была чехарда – они хорошие, но играли нестабильно. Нестабильность и передается команде, но чередовали хорошие и плохие игры. Не скажу, что у «Динамо» несбалансированный состав, просто у ЦСКА больше мастерства. Ну и сыграли свою роль последние удаления, благодаря которым забили пятую и шестую шайбы», – сказал президент и член наблюдательного совета ЦСКА.

ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов