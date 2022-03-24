Владимир Плющев: «Сложно объяснить, что произошло с «Динамо» в четвертом матче. ЦСКА играл более раскованно»

высказался касательно выхода в финал Западной конференции.

Во втором раунде Кубка Гагарина клуб обыграл «Динамо» (4-0 в серии). По ходу четвертой игры армейцы уступали со счетом 0:3, но победили 6:3.

«Армейцы провели очень мощный матч, переломили игру, проигрывая с 0:3. Сыграли очень аккуратно под своими воротами, во второй половине матча очень мощно сыграли в атаке, поэтому все заслуженно.

Сложно объяснить, что произошло с «Динамо», очень хотели победить в этой игре, но, видимо, пропущенная шайба в конце первого периода их немного разволновала и начали делать много ошибок под своими воротами, удаляться и, естественно, результат не заставил долго ждать.

ЦСКА играл более раскованно, они до матча в серии побеждали 3-0, на бело-голубых это все, конечно, давило. Не хотел бы разбирать игру «Динамо» досконально, армейцы были сильнее в этих матчах и все», – сказал заслуженный тренер России.