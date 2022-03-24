Борис Михайлов: «Слабое звено «Динамо» – вратари. ЦСКА по составу оказался сильнее и ровнее»

считает вратарей слабым звеном .

Во втором раунде Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Динамо» (4-0 в серии). По ходу четвертой игры армейцы уступали со счетом 0:3, но победили 6:3.

«Команда проявила характер. В отличие от первого периода стали выигрывать единоборства, бросать по воротам.

Все знали, что слабое звено у «Динамо» – это вратари, при всем моем уважении к [Александру] Еременко. Ему надо было чаще бросать, что и стали делать во втором периоде хоккеисты ЦСКА.

По составу, не хочу обидеть «Динамо», ЦСКА, конечно же, оказался сильнее и ровнее», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА.