Владимир Плющев: «Панин шел на откровенный фол с нанесением травмы. Ему дали по максимуму, не дисквалифицировать же его насовсем»

высказался про удар в голову .

«Не могу сказать про первый эпизод с ударом по Седлаку, но второй, из-за чего все началось, был чистым нарушением, ударом в голову. Оппонент немножко сильно разогнался. В правилах есть пунктик – неправильная атака, когда перед контактом соперник совершает несколько шагов. В хоккейном сленге это называется «на убийство».

Это очень жесткий фол. Тренеры должны направлять игроков и понимать, когда, грубо говоря, можно фолить, а когда нельзя. Тем более что игра была решена челябинцами. Панин шел на откровенный фол с нанесением травмы.

Насколько я знаю, тренеры говорят игрокам, что нужно играть более аккуратно и не переходить черту. Все едим из одного котелка.

Дисквалификация на три матча? Думаю, его наказали в соответствии с регламентом. Не дисквалифицировать же его вообще насовсем. Дали по максимуму. Что он заслужил, то комиссия ему и дала», – сказал заслуженный тренер России.

Ранее стало известно, что Седлак может пропустить остаток серии с «Салаватом» из-за травмы. Нападающий получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии (7:1) после того, как капитан уфимской команды Панин применил против него силовой прием в голову.

Панин просто жестит: вырубил соперника локтем и подрался. После этого у «Салавата» не осталось шансов спасти матч